Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Под Волгоградом воздушный десант «порвал противника»

Аналитика 09.10.2018 20:00
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09.10.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: члены общественного совета по социально - экономическому развитию Волгоградской области скоротали время на бесполезном совещании. «Химпром» попытаются продать снова: сегодняшние электронные торги не состоялись. «Ротор» нацелили на результат: Волгоградская область купила автобус и дала добро на сотрудничество с легендой волгоградского футбола. Проверка учебным боем: на полигоне «Прудбой» военнослужащие ЮВО лихо высадились в тыл условного противника и выполнили задачу.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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