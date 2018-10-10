«Высота 102 ТВ»: Под Волгоградом воздушный десант «порвал противника»







Смотрите сегодня в программе: члены общественного совета по социально - экономическому развитию Волгоградской области скоротали время на бесполезном совещании. «Химпром» попытаются продать снова: сегодняшние электронные торги не состоялись. «Ротор» нацелили на результат: Волгоградская область купила автобус и дала добро на сотрудничество с легендой волгоградского футбола. Проверка учебным боем: на полигоне «Прудбой» военнослужащие ЮВО лихо высадились в тыл условного противника и выполнили задачу.

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