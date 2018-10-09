Строил дом: в Волгоградской области бывшего замглавы районной администрации отдали под суд





Бывший заместитель главы администрации Клетского муниципального района предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к растрате с использованием своего служебного положения, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По материалам дела, в ноябре и декабре 2016 года обвиняемый попросил директора ММУП "Коммунальное хозяйство "Клетское" выдать ему из средств унитарного предприятия 85 тысяч рублей. Деньги бывший заместитель главы администрации потратил на оплату строительных материалов для своего дома и гаража.

Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии бывший чиновник признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.



