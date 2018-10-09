



Почти 2,5 миллиона рублей неустойки должно выплатить ООО "Монолит-Стройсервис" заказчику за нарушение сроков сдачи нового пожарного депо в селе Усть-Грязнуха Камышинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, контракт стоимостью более 22 миллионов рублей был заключен в августе 2017 года.

Новое пожарное депо должны были построить за четыре месяца - до 31 декабря 2017-го, но что-то пошло не так. Работы, как указано в материалах дела, по состоянию на 22 мая этого года были выполнены частично на сумму чуть более одного миллиона рублей. Сумма неисполненных обязательств составляла более 21 миллиона рублей. В адрес компании-подрядчика была направлена претензия, которая осталась без ответа, что побудило заказчика - ГКУ ВО "Управление капитального строительства" - обратиться с иском в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Согласно техзаданию, в Усть-Грязнухе возводится одноэтажное здание пожарного депо на две спецавтомашины, площадью 374 кв. м. В депо будут работать 8 человек. В июле на стройплощадке прошло выездное совещание по соблюдению сроков выполнения работ. Тогда сообщалось, что объект должны сдать в сентябре 2018-го, но были отмечены отставания по ряду позиций. До сих пор пожарное депо так и не построено.

Отметим, что пожарное депо в селе Усть-Грязнуха еще в 2011 году обещал построить Анатолий Бровко, который тогда руководил регионом. Это заявление он сделал после крупных природных пожаров 2010 года. Тогда, напомним, погибли семь человек, пострадали 32 человека, сгорело 532 строения, в том числе 489 жилых домов, без жилья остались 502 семьи.



