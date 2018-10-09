Компания «Центр», ранее носившая название ООО «Центральный рынок», потерпела в суде фиаско: Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области об отказе в удовлетворении иска к МУП «Центральный рынок» с требованием выплатить компенсацию за произведенные 10 лет назад работы в помещениях МУП «Центральный рынок».

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, размер компенсации частник «назначил» солидное – более 200 миллионов рублей. Однако работы, названные в исковом заявлении капитальным ремонтом, по сути являлись установкой пластиковых перегородок в помещениях рынка. При этом «преобразования» создали неудобства как для торгующих, так и для покупателей, а сами работы были произведены арендатором без согласования с собственником – муниципалитетом.

Напомним, договор аренды между МУП «Центральный рынок» и коммерческой организацией был заключен в мае 2003 года. Спустя какое-то время арендатор решил преобразовать внутреннее пространство двух корпусов рынка по своему вкусу. Работы частник начал без официального согласования проектно-сметной документации, не был заключен и договор с подрядной организацией. Основным результатом данных работ стали дополнительные торговые павильоны в помещениях корпусов, которые затем были сданы в субаренду и стали приносить ООО «Центральный рынок» дополнительный доход. При этом торгующим приходилось работать в крайне стесненных условиях. Нагромождение большого количества торговых конструкций создавало неудобство и покупателям.

В 2016 году администрацией Волгограда была начата работа по расторжению договора аренды с ООО «Центральный рынок» и возврату имущества – мясомолочного и овощного корпусов – из частных рук муниципалитету. Но отступаться от своих интересов на муниципальном рынке ООО не торопилось. Осенью 2017 года коммерческая организация, сменившая свое название на ООО «Центр», обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать с МУП «Центральный рынок» 200-миллионную компенсацию за проведенный более 10 лет назад в овощном и мясомолочном корпусах «ремонт». ООО до последнего билось за получение миллионов, однако результат уже известен.