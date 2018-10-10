Волгоградцы «прошли» мимо заповедных природных зон в регионе





Только 3% волгоградцев отдали предпочтения волгоградскому региону в онлайн-голосовании за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха, организованном журналом National Geographic. Как говорится сегодня на официальном сайте издания, - сообщает ИА «Высота 102», - Волгоградская область была заявлена в номинации «Российский экологический отдых». Однако низкий результат проголосовавших не позволил одержать победу в конкурсе.

Также, судя по результатам, не привлекает путешественников экологический туризм и в соседних с Волгоградской областью регионах. За Астрахань отдали голоса 9% жителей, за Краснодар – 7%. Победителем стала Калининградская область, получившая 42% голосов.

Между тем, по сообщению комитета природных ресурсов и экологии региона, на территории области находятся уникальные достопримечательности и заповедные природные зоны. Это и Цимлянские пески в Чернышковском районе, и Волго-Ахтубинская пойма, и столица Золотой Орды - Сарай-Берке, Донской, Усть-Медведицкий и Эльтонский природные парки, - всего действуют свыше 100 туристических маршрутов.



