Происшествия

Из таксистов в мошенники: житель Волгоградской области сдал арендованные машины в утиль

Происшествия 09.10.2018 14:10
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09.10.2018 14:10


Полицейские задержали 30-летнего безработного жителя Быковского района, подозреваемого в мошенничестве с продажей чужих автомашин. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, примерно с начала августа мужчина под предлогом работы в такси взял у нескольких своих знакомых в аренду автомашины. Однако к сроку окончания аренды транспортные средства так и не были возвращены законным владельцам. По версии полицейских, подозреваемый сдал автомашины на разборку, выручив за них деньги. Таким образом были похищены автомашины "ВАЗ-2112", "Geely MK", "Renault Logan", "Daewoo Nexia".
Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что нуждался в деньгах из-за отсутствия работы. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники и следователи устанавливают дополнительные эпизоды совершенного им деяния, круг потерпевших и причиненный ущерб.

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