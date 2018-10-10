Общество

В Волгоградской области чиновники «забыли» напомнить жителям об убитых дорогах

Общество 10.10.2018 11:39
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10.10.2018 11:39

Органы власти Волгоградской области разместили на официальных страницах в интернете всего 10 баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это в  10 раз меньше, чем, к примеру, в Томской области. Как сообщили  ИА «Высота 102» в ОНФ России,  среди регионов ЮФО еще хуже ситуация в Севастополе, Астраханской области и республике Калмыкия. Там активисты ОНФ обнаружили от одной до девяти ссылок на интернет-ресурсах региональных и местных органов власти. 
В  соседней Ростовской области баннеры проекта «расположились» на сайте регионального министерства транспорта, а также на 45 сайтах администраций городов и районов. На 45 интернет-ресурсах размещены баннеры в Краснодарском крае, на 31 - в республике Адыгея, - говорится в сообщении «фронтовиков».   
Всего же по просьбе Народного фронта в регионах на своих официальных сайтах размещено свыше  1 тыс. баннеров.   Лидером стала Томская область. Баннеры проекта можно найти на 100 сайтах – официальных страницах сельских поселений, городов, на сайте департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска и областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи. Что касается работы с картой, то по 55% добавленных дорог приняты меры: из 534 участков, которые жители добавили на «Карту убитых дорог», отремонтированы капитально 110, ямочный ремонт провели на 122 дорогах, в планах ремонта числятся 52 участка.
«Чиновники должны напоминать местным жителям о возможности пожаловаться на состояние дорог. Более того, разъяснять пользователям, какие меры и когда примут», - считают в ОНФ.
Подробности https://onf.ru/2018/10/09/bolee-tysyachi-bannerov-proekta-dorozhnaya-inspekciya-onfkarta-ubityh-dorog-poyavilis-na/


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