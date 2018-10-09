Общество

В Волгоградской области соседи пенсионерки "прихватизировали" ее квартиру

Общество 09.10.2018 12:26
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09.10.2018 12:26


Прокуратура помогла пенсионерке из Волжского через суд вернуть двухкомнатную квартиру, которую обманным путем оформили на себя её соседки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, предприимчивые женщины, которые ухаживали за 78-летней пенсионеркой по просьбе ее родственников, оформили договор дарения, который незаметно подсунули владелице на подпись. 
Как следует из материалов дела, родственники пенсионерки проживают в других регионах РФ, поэтому попросили соседей присмотреть за одинокой пожилой женщиной. В ходе очередного приезда её сестра обнаружила, что квартира находится в неудовлетворительном состоянии, у пенсионерки нет продуктов питания, потерян паспорт. Также выяснилось, что пенсию одинокой женщины получали две ее соседки, которые распоряжались деньгами по своему усмотрению. Более того, по данным Росреестра, квартира пенсионерки с 31 января 2018 года в равных долях перешла в собственность этих же соседок на основании договора дарения. Сама пенсионерка утверждала, что квартиру соседям она не дарила. При этом она не отрицала, что соседки несколько раз просили ее подписать какие-то документы якобы об оплате жилищно-коммунальных услуг.
Прокуратурой Волжского в интересах пенсионерки в суд было предъявлено исковое заявление о признании договора дарения двухкомнатной квартиры недействительным. Эти требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время пенсионерка проживает в своей квартире совместно с родственниками.

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