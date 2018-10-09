В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
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09.10.2018 16:56
Тестирование работников аппаратов мировых судей судебных участков Волгоградской области на знание антикоррупционного законодательства будет продолжено. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте комитета юстиции региона после проведения очередного заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Волгоградской области комитета и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
На заседании комиссии были рассмотрены не только результаты тестирования работников комитета юстиции Волгоградской области на знание антикоррупционного законодательства, но и ряд других. Об организации проведения лекционных занятий с работниками аппаратов мировых судей, в том числе, с участием преподавателей научных и образовательных организаций; о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе, представленных государственными гражданскими служащими комитета, включая директора ГКУ «Государственное юридическое бюро Волгоградской области» за 2017 год. Также рассматривались результаты работы комитета за 9 месяцев 2018 года по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на государственной гражданской службе, рассматривались вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) комитета и его должностных лиц, цитируем, "в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, за 3 квартал 2018 г.». Однако о том, какие это были нарушения и в каком количестве – не сообщается.
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