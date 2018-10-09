Тему непрекращающегося исчезновения канализационных люков и решеток ливневой канализации на дорогах Волгограда и области подняли представители общественности при обсуждении программы развития транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги в 2018 году».

По словам Аркадия Галаева, заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона, - сообщает ИА «Высота 102», - переходить на установку решеток из композитных материалов, судя по всему, в ближайшее время не получится. «На сегодняшний день существует такая проблема, но требования нормативной документация при строительстве и реконструкции предусматривают применение материалов соответствующих государственным стандартам, - заявил он. - На решетки из композитных материалов ГОСТа нет, по техническим условиям они могут применяться, но в проект для прохождения государственной экспертизы закладываются материалы в соответствии с ГОСТом».

Более того, как подчеркнул присутствующий на мероприятии начальник отдела контроля и приемки подрядных работ МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, в Волгограде был период, когда в рамках содержания взамен украденных металлических решеток устанавливали решетки из композитных материалов, но они не выдерживали заявленных требований и ломались через 1,5 - 2 недели.

В результате вопрос повис в воздухе, и что делать дальше с кражей ливневых решеток и открытыми люками, - тоже осталось неясно.

Между тем, только в Волгограде, как уже сообщало информагентство, каждую неделю с автомобильных дорог исчезают 16 металлических канализационных люков. В месяц – около 500. Так что к проблемам безопасности на дорогах, качественной и эффективной транспортной инфраструктуре, о которой так много говорили на совещании – остались вопросы не только у общественников, но и у жителей. По информации самого комитета транспорта и дорожного хозяйства, за 9 месяцев 2018 года основная часть поступивших вопросов в ведомство от волгоградцев касалась именно безопасности.



