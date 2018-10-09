



Десять лет в колонии общего режима проведет 27-летняя Дарья Щербакова за участие в международной наркогруппировке и покушении на сбыт наркотиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, такое решение приняла апелляционная инстанция, отказав осужденной и ее защитнику, которые в своих жалобах просили снизить назначенное Щербаковой наказание и применить в отношении неё отсрочку до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

Судом установлено, что в 2014 году Щербакова, находясь в Таиланде, умышленно и добровольно вошла в состав преступного сообщества, целью которого было извлечение финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических синтетических средств в крупных и особо крупных размерах на территории Якутска, Волгограда, Пензы, Южно-Сахалинска, Ставрополя и Тюмени. Являясь участником преступного сообщества, она выполняла функции "оператора" в интернет-магазине, осуществлявшим незаконный сбыт наркотических средств в г. Южно-Сахалинске.

За период существования преступного сообщества незаконный оборот денежных средств, вырученных от сбыта синтетических наркотиков, составил не менее 272 миллионов рублей.

Отметим, что в 2016-2017 годах были осуждены 11 участников преступного сообщества из Волгограда, Якутска, Курска и Сахалинской области. У наркоторговцев изъяли около 70 килограммов синтетических наркотиков. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дело расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвинительные заключения утверждались региональной прокуратурой. В марте в Волгограде были вынесены приговоры девятерым членам преступного сообщества.



