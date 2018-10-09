ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгах по телефону и по почте

Экономика 09.10.2018 12:00
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09.10.2018 12:00
Более 10 тысяч абонентов-должников ежемесячно обзванивает речевая система информирования ПАО «Волгоградэнергосбыт». Робот напоминает потребителям об имеющейся задолженности в случае, если срок ее образования превышает два месяца. Еще одна из функций автоинформатора — предупредить должника, если ему грозит отключение коммунального ресурса за долги.
Применяется в компании и информирование о долге с помощью платежных документов желтого цвета. В этом году специалисты компании отмечают некоторое снижение числа крупных должников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по итогам расчетов в сентябре отправлено на 4 тысячи долговых квитанций меньше, чем в предыдущую рассылку «желтых платежек». Всего в предыдущую долговую кампанию более 20 тысяч абонентов погасили задолженность.
В компании напоминают: при получении уведомления о долге тем или иным способом, не стоит затягивать решение вопроса. Необходимо обратиться в компанию для его урегулирования и тем самым избежать начисления пеней, ввода ограничений на потребление коммунального ресурса, а также судебных издержек, если компания будет взыскивать долг через суд.
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