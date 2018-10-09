В Волгограде железнодорожная больница приглашает на бесплатную диагностику

Здравоохранение 09.10.2018 10:13
531 0
09.10.2018 10:13
Железнодорожная больница Волгограда приглашает на бесплатную диагностику здоровья. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в медучреждении. 13 октября с 11.00 до 14.00 в ТРЦ «Парк-Хаус» все желающие смогут проверить давление, измерить уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ, узнать свой рост, вес, а также получить консультации врачей эндокринолога, пульмонолога, кардиолога и терапевта.
Для справок обращаться: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Поликлиника №1: 8(8442) 90-31-55, 8-961-062-55-53.
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