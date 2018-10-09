В Волгоградской области пенсионер сгорел из-за непотушенной сигареты





Пожилой мужчина погиб этой ночью в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, трагедия произошла в трехэтажном многоквартирном доме на проспекте Ленина. В одной из квартир горели домашние вещи на площади 19 кв.метров. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание за 18 минут. По предварительной версии, 64-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности в быту, а в случае возникновения возгорания звонить по телефону "101".