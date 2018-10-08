



Директор фирмы, который летом этого года попался с поличным при передаче стражам порядка 200 тысяч рублей, предстанет перед судом. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в августе правоохранителями Волгограда была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которой в деятельности одного из кооперативов, расположенных в Среднеахтубинском районе области, вскрыты существенные нарушения при размещении и утилизации производственных отходов. Транспортировку опасных объектов на указанный полигон осуществляла фирма обвиняемого. Опасаясь привлечения к ответственности за отсутствие лицензии на этот вид деятельности, злоумышленник решил договориться с правоохранителями, оценив их бездействие в кругленькую сумму. При передаче денег, которая проходила под контролем оперативников, взяткодатель был задержан.



