Расследования 08.10.2018 17:05
653 2
08.10.2018 17:05
Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении Николая Якунина, Александра Липовецкого, Ирины Маляревской и Натальи Ивановой, признанных в мае этого года виновными в организации преступного сообщества и незаконном обороте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, осужденные обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор Краснооктябрьского районного суда Волгограда и оправдать их. Своё несогласие с приговором суда первой инстанции выразил также и государственный обвинитель, посчитавший назначенное Якунину, Липовецкому, Маляревской и Ивановой наказание излишне мягким.
Напомним, Краснооктябрьский районный суд приговорил Якунина к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также ему был назначен штраф в 600 тысяч рублей. Липовецкий, Маляревская и Иванова были осуждены к 5,5 годам колонии общего режима и штрафам в 250 тысяч рублей каждому.
По материалам дела, преступную ячейку, которая занималась торговлей "паленым" спиртным на территории Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкии, создал Якунин в марте 2013 года. Незаконный оборот контрафактного спиртного участников этого сообщества составил более 124 миллионов рублей.
Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, Волгоградский областной суд отменил приговор Краснооктябрьского районного суда в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе судей.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2018 16:59
24671 4
29.09.2018 17:32
20533 0
02.10.2018 16:04
30253 16
В Волгограде директора фирмы по перевозке опасных отходов судят за взятку08.10.2018 17:29
Расследования 08.10.2018 17:29
946 3 Обсудить
В Волгоградской области фиктивная закупка мёда грозит бизнесмену тюрьмой08.10.2018 16:15
Расследования 08.10.2018 16:15
1644 1 Обсудить
Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской области08.10.2018 13:47
Расследования 08.10.2018 13:47
1451 Обсудить
Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должника08.10.2018 12:23
Расследования 08.10.2018 12:23
2935 6 Обсудить
Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огороде08.10.2018 09:39
Расследования 08.10.2018 09:39
1660 2 Обсудить
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»07.10.2018 16:59
Расследования 07.10.2018 16:59
24671 4 Обсудить
В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударом07.10.2018 11:52
Расследования 07.10.2018 11:52
3212 0 Обсудить
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
14472 4 Обсудить
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд05.10.2018 14:58
Расследования 05.10.2018 14:58
5008 7 Обсудить
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
14535 15 Обсудить
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию05.10.2018 12:30
Расследования 05.10.2018 12:30
3749 14 Обсудить
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
4555 23 Обсудить
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
29113 14 Обсудить
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3732 10 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9846 3 Обсудить
Реклама