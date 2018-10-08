Расследования

Приговор отменен: в Волгограде дело банды бутлегеров рассмотрят по-новому

Расследования 08.10.2018 17:05
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08.10.2018 17:05


Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении Николая Якунина, Александра Липовецкого, Ирины Маляревской и Натальи Ивановой, признанных в мае этого года виновными в организации преступного сообщества и незаконном обороте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, осужденные обратились с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор Краснооктябрьского районного суда Волгограда и оправдать их. Своё несогласие с приговором суда первой инстанции выразил также и государственный обвинитель, посчитавший назначенное Якунину, Липовецкому, Маляревской и Ивановой наказание излишне мягким.
Напомним, Краснооктябрьский районный суд приговорил Якунина к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также ему был назначен штраф в 600 тысяч рублей. Липовецкий, Маляревская и Иванова были осуждены к 5,5 годам колонии общего режима и штрафам в 250 тысяч рублей каждому. 
По материалам дела, преступную ячейку, которая занималась торговлей "паленым" спиртным на территории Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкии, создал Якунин в марте 2013 года. Незаконный оборот контрафактного спиртного участников этого сообщества составил более 124 миллионов рублей.
Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, Волгоградский областной суд отменил приговор Краснооктябрьского районного суда в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе судей. 

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