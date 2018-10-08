Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем

Аналитика 08.10.2018 20:00
6858 1
08.10.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: корректировка Социального кодекса Волгоградской области  поможет  800 тысячам жителей. «Кошмар на улице Вязов»: на Центральной набережной Волгограда массово спиливают слабые деревья. Канализация пошла своим путем: из-за аварии на бесхозных коммуникациях страдают люди и утки. Секретное оружие  Волгоградской Академии МВД : юбилейный конкурс красоты прошел зажигательно и ярко.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии
10.09.2018 20:02
30235 10
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти
16.09.2018 16:48
28175 42
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией
27.09.2018 20:01
29432 0
Аналитика
08.10.2018 13:21
Аналитика 08.10.2018 13:21
9463 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.10.2018 09:51
Аналитика 06.10.2018 09:51
5828 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.10.2018 20:15
Аналитика 05.10.2018 20:15
18686 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.10.2018 20:03
Аналитика 04.10.2018 20:03
27215 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.10.2018 09:02
Аналитика 04.10.2018 09:02
3630 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.10.2018 20:00
Аналитика 03.10.2018 20:00
21784 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.10.2018 20:08
Аналитика 02.10.2018 20:08
26747 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.10.2018 17:48
Аналитика 02.10.2018 17:48
1816 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.10.2018 15:27
Аналитика 02.10.2018 15:27
6935 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.10.2018 20:01
Аналитика 01.10.2018 20:01
29421 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.09.2018 11:17
Аналитика 30.09.2018 11:17
5602 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.09.2018 20:09
Аналитика 28.09.2018 20:09
19552 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.09.2018 20:01
Аналитика 27.09.2018 20:01
29432 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.09.2018 20:08
Аналитика 26.09.2018 20:08
21322 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.09.2018 20:08
Аналитика 25.09.2018 20:08
24397 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем Cмотреть видео
19:16
В Волгоградской области дешевеет мясо, но дорожают овощиСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде директора фирмы по перевозке опасных отходов судят за взяткуСмотреть фотографии
17:06
Звезда «Ротора» Олег Веретенников возвращается в волгоградский футбольный клубСмотреть фотографии
17:05
Приговор отменен: в Волгограде дело банды бутлегеров рассмотрят по-новомуСмотреть фотографии
16:57
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве волгоградского меткомбината "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
16:25
В центре Волгограда массовая рубка: на набережной свыше 100 старых деревьев заменят на новыеСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области фиктивная закупка мёда грозит бизнесмену тюрьмойСмотреть фотографии
15:30
Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погибСмотреть фотографии
15:25
Канализация разбушевалась: потоки фекалий отравляют жизнь жителям многоэтажки в Волгограде Смотреть фотографии
13:47
Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионникомСмотреть фотографии
13:15
Соцкодекс Волгоградской области предлагают скорректировать в пользу 800 тысяч гражданСмотреть фотографии
12:53
От нефти до текстиля и лекарств: Волгоградская область может обеспечить всем необходимым для жизниСмотреть фотографии
12:23
Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должникаСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде «надзиратель» за круглую сумму проследит за обустройством парка на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде заключенный сбежал из колонии-поселения и ограбил офисы микрозаймовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде никто не хочет получить полмиллиона рублей за расчистку «авгиевых конюшен» на островеСмотреть фотографии
10:53
На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернетСмотреть фотографии
10:50
На трассе Саратов-Волгоград три человека пострадали при опрокидывании машиныСмотреть фотографии
09:39
Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огородеСмотреть фотографии
09:05
Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо»Смотреть фотографии
20:15
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезонСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде все подъезды в многоэтажке перед приездом губернатора отдраили до блескаСмотреть фотографии
16:59
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов» Смотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Руководству Ростовской области предлагают брать пример с волгоградцев и перевести часыСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударомСмотреть фотографии
11:09
В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI векаСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде четверо детей отравились таблетками в торговом центреСмотреть фотографии
10:20
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 