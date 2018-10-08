«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем

Аналитика 08.10.2018 20:00
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08.10.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: корректировка Социального кодекса Волгоградской области поможет 800 тысячам жителей. «Кошмар на улице Вязов»: на Центральной набережной Волгограда массово спиливают слабые деревья. Канализация пошла своим путем: из-за аварии на бесхозных коммуникациях страдают люди и утки. Секретное оружие Волгоградской Академии МВД : юбилейный конкурс красоты прошел зажигательно и ярко.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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