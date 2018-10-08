«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем







Смотрите сегодня в программе: корректировка Социального кодекса Волгоградской области поможет 800 тысячам жителей. «Кошмар на улице Вязов»: на Центральной набережной Волгограда массово спиливают слабые деревья. Канализация пошла своим путем: из-за аварии на бесхозных коммуникациях страдают люди и утки. Секретное оружие Волгоградской Академии МВД : юбилейный конкурс красоты прошел зажигательно и ярко.

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