Экономика

В Волгоградской области дешевеет мясо, но дорожают овощи

Экономика 08.10.2018 19:16
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08.10.2018 19:16


Снижение потребительских цен на ряд социально-значимых продовольственных товаров зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", специалисты Волгоградстата отмечают, что за последнюю неделю III квартала текущего года на 0,7-1,9% стали дешевле свинина, баранина, полукопченые колбасные изделия, сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, гречневая крупа. Яблоки упали в цене на 4,9%. Однако отмечается сезонный рост цен на свежие огурцы – на 15%, помидоры – на 9,7% и яйца – на 2,5%. 
Практически не изменились цены на хлеб, молочные продукты и овощи (лук, морковь, капуста).

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