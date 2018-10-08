Расследования 08.10.2018 16:15
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08.10.2018 16:15
До двух лет лишения свободы грозит 39-летнему руководителю коммерческой организации, который путем фиктивной закупки мёда уклонился от уплаты налогов на 8,5 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, в период с 2015-2017 годы он уклонился от уплаты НДС путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении мёда у шести юридических лиц. На самом деле закупка товара осуществлялась у граждан без включения в стоимость продукта налога на добавленную стоимость. Вину в содеянном коммерсант полностью признал.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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