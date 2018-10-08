Общество

В центре Волгограда массовая рубка: на набережной свыше 100 старых деревьев заменят на новые

Общество 08.10.2018 16:25
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08.10.2018 16:25


133 вяза, 5 кленов и 1 акация – будут вырублены на Центральной набережной Волгограда в ближайшее время. Прямо сейчас стволы зеленых насаждений активно пилят на верхней террасе возле храма Иоанна Предтечи. Жителей Волгограда, позвонивших в редакцию ИА «Высота 102», увиденное привело в замешательство. В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что под вырубку попали только те деревья, которые тяжело перенесли суровые зимы с резким перепадом температур и обледенением. Их заменят на новые саженцы, адаптированные под местные климатические условия. 

Всего будет высажено свыше 1300 зеленых насаждений. Так, вдоль центральных аллей поселятся разных видов клены, а на основных пешеходных дорожках - красиво цветущие кустарники, клены, черемуха, кизильник, пузыреплодник и бирючина. В зоне у пруда, который скоро появится, планируется посадить черемуху, можжевельник, лох серебристый, иву, рябину, бузину, дерн, березу, клен и барбарис. Кроме того, на территории Центральной набережной разобьют розарии и высадят сирень. Посадка растений, как пояснили в пресс-службе мэрии, будет проходить при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, на благоустройство парка, расположенного на верхней террасе Центральной набережной Волгограда, выделено почти 50 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен выполнить демонтаж старого асфальта, снести старые и больные деревья, обустроить велодорожки, тротуары и площадки. Запланирован монтаж сухого фонтана и пруда, устройство поливочного водопровода и наружного освещения, а также работы по озеленению территории.
Масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле текущего года с реконструкции пропилеев и ротонды. Сейчас идут работы по ремонту главной лестницы. Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. Всего на обновление набережной города-героя выделено почти 2 млрд рублей. Комплексная реконструкция должна завершиться в 2021 году.

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