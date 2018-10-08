Газетный киоск

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве волгоградского меткомбината "Красный Октябрь"

Газетный киоск 08.10.2018 16:57
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08.10.2018 16:57


ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. 
Арбитражный суд Волгоградской области в понедельник отложил на 8 ноября рассмотрение результатов процедуры наблюдения, введенной в марте этого года по иску от налоговой инспекции о признании банкротом металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь" из-за долгов на 600 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
Представитель ВМК "Красный Октябрь" заявила ходатайство о прекращении дела о банкротстве, так как, по ее словам, все долги комбината заплатило кредиторам дочернее предприятие - торговый дом "Красный Октябрь". После этого представитель налоговой инспекции подала ходатайство об отложении заседания, так как, по ее словам, требуется время, чтобы проверить все платежные документы по долговым обязательствам.
Ранее заявление о банкротстве комбината подавала в суд компания Red October International S. A. (Швейцария), которая владеет 100% акций ВМК. В апреле 2017 года в деле о банкротстве между "Красным Октябрем" и Альфа-банком было заключено мировое соглашение. Однако уже осенью того же года иск о банкротстве к предприятию предъявила инспекции ФНС №2 по Волгоградской области.
Владельцем ВМК "Красный Октябрь" является Дмитрий Герасименко. Ему предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал Герасименко. Кроме того, он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей.
Подробно https://tass.ru/ekonomika/5649263

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