Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской области





Жителю Городищенского района, обвиняемому в убийстве 30-летней матери троих детей, грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, расследование этого нашумевшего уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле этого года о пропаже женщины заявила ее знакомая. Она рассказала, что отдыхала с подругой в одной компании в кафе в рабочем поселке Ерзовка. Сама женщина ушла оттуда раньше других, а утром узнала, что ее подруга, мать троих детей, пропала без вести. Выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним местным жителем. Мужчина свою причастность к исчезновению женщины отрицал. Он убеждал следователей, что они расстались на ближайшем перекрестке. Но записи с камер наружного наблюдения, просмотренные правоохранителями, показали, что парень лжет. Выяснилось, что пара пошла в арендованный мужчиной гараж, причем из него женщина больше не выходила. Сторож гаражного кооператива рассказал, что утром машина из этого бокса выехала чистой, а спустя несколько часов вернулась заляпанной грязью. Поняв, что обман не удался, мужчина рассказал, что убил женщину и показал место, где спрятал труп.



