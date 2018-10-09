Предпенсионный возраст: Волгоградцам предлагают открыть «второе» дыхание

Волгоградцы предпенсионного возраста начали осваивать новые специальности: уже 79 человек получили на настоящий момент новую профессию, а всего с начала года переучились более 1,5 тыс. жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете социальной защиты региона, сегодня особой популярностью пользуются такие специальности, как управление персоналом, социальная работа, экономика и бухгалтерский учет, педагогическое образование, водитель погрузчика, делопроизводитель, кладовщик, повар, продавец непродовольственных товаров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Кроме того, уже в этом году волгоградцы смогут освоить более ста различных направлений профессиональной подготовки и переподготовки в рамках перечня приоритетных профессий. К таковым относится и профессия учителя. Причем повысить квалификацию или пройти переподготовку для последующего трудоустройства в сферу образования могут даже люди с непедагогическим образованием, но «которые мечтают о работе в школе. Пройдя переподготовку в службе занятости населения, они могут стать квалифицированными педагогами», - говорится в сообщении.







