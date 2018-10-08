Общество

Соцкодекс Волгоградской области предлагают скорректировать в пользу 800 тысяч граждан

Общество 08.10.2018 13:15
3517 7
08.10.2018 13:15



Свои предложения по корректировке Социального кодекса Волгоградской области сегодня озвучил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, пакет изменений, озвученных главой региона, учитывают интересы более 800 тысяч жителей. На оперативном совещании губернатор дал поручение своим заместителям и руководителям профильных комитетов просчитать и изыскать необходимые для этого средства в областном бюджете и внести предложения в областную думу для включения их в Социальный кодекс. Определен срок - неделя. Отметим, что предложения губернатора касаются дополнительной поддержке отдельных категорий жителей.



Для поддержки материнства и детства, молодых и многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями предлагается: в 2 раза - с 25 до 50 тысяч рублей - увеличить размер дополнительного единовременного пособия молодым семьям, родившим первого ребенка, вне зависимости от дохода семьи. Возраст женщины, дающим право на выплату, увеличен с 21 года до 24 лет.

Для поддержки семей с невысокими доходами (среднедушевой доход – ниже 1,5 прожиточного минимума), повышения качества их жизни вводится новая единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка — в размере 50 тысяч рублей при условии его рождения до достижения первым ребенком в семье возраста 3 лет. 

Для поддержки семей, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества их жизни, принято решение о том, что бесплатный земельный участок, полученный такой семьей, теперь будет исключен из перечня имущества, учитываемого при назначении адресного социального пособия.

Принято решение об увеличении размеров личного подсобного хозяйства многодетных семей, которые дают право на сохранение адресного социального пособия.



Для поддержки людей старшего поколения предлагается увеличить предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг на дому бесплатно с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. 

Принято решение о двукратном снижении стоимости социальных проездных билетов на пригородном железнодорожном транспорте для всех жителей области, имеющих право на приобретение льготных социальных проездных билетов.

Для жителей Волгоградской области, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта, принято решение о повышении предельного среднедушевого дохода для предоставления им права на приобретение социальных проездных билетов на все виды транспорта — с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. 

Предлагается на время дачного периода – с 1 мая до 1 ноября – распространить право приобретения социальных проездных билетов на все виды транспорта на все категории жителей, пользующиеся поддержкой со стороны области, вне зависимости от их среднедушевого дохода. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
37547 6
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
23526 0
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
25788 0
Общество
08.10.2018 15:25
Общество 08.10.2018 15:25
771 1 Обсудить

0
Далее
Общество
08.10.2018 12:09
Общество 08.10.2018 12:09
924 3 Обсудить

0
Далее
Общество
07.10.2018 18:05
Общество 07.10.2018 18:05
4660 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.10.2018 16:49
Общество 07.10.2018 16:49
1009 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.10.2018 13:44
Общество 07.10.2018 13:44
4622 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.10.2018 09:10
Общество 07.10.2018 09:10
3438 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 21:55
Общество 06.10.2018 21:55
25788 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 16:50
Общество 06.10.2018 16:50
2128 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 15:35
Общество 06.10.2018 15:35
2891 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 14:50
Общество 06.10.2018 14:50
5859 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 14:49
Общество 06.10.2018 14:49
1665 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:42
Общество 06.10.2018 11:42
2222 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:38
Общество 06.10.2018 11:38
3968 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:34
Общество 06.10.2018 11:34
1465 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 09:23
Общество 06.10.2018 09:23
2004 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:30
Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погибСмотреть фотографии
15:25
Канализация разбушевалась: потоки фекалий отравляют жизнь жителям многоэтажки в Волгограде Смотреть фотографии
13:47
Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионникомСмотреть фотографии
13:15
Соцкодекс Волгоградской области предлагают скорректировать в пользу 800 тысяч гражданСмотреть фотографии
12:53
От нефти до текстиля и лекарств: Волгоградская область может обеспечить всем необходимым для жизниСмотреть фотографии
12:23
Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должникаСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде «надзиратель» за круглую сумму проследит за обустройством парка на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде заключенный сбежал из колонии-поселения и ограбил офисы микрозаймовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде никто не хочет получить полмиллиона рублей за расчистку «авгиевых конюшен» на островеСмотреть фотографии
10:53
На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернетСмотреть фотографии
10:50
На трассе Саратов-Волгоград три человека пострадали при опрокидывании машиныСмотреть фотографии
09:39
Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огородеСмотреть фотографии
09:05
Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо»Смотреть фотографии
20:15
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезонСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде все подъезды в многоэтажке перед приездом губернатора отдраили до блескаСмотреть фотографии
16:59
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов» Смотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Руководству Ростовской области предлагают брать пример с волгоградцев и перевести часыСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударомСмотреть фотографии
11:09
В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI векаСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде четверо детей отравились таблетками в торговом центреСмотреть фотографии
10:20
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школеСмотреть фотографии
09:51
В Дзержинском районе Волгограда на рассвете сожгли японскую легковушкуСмотреть фотографии
09:10
Волгоград встречает бабье лето с «жарой» до 22 градусовСмотреть фотографии
21:55
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюриСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Зона вылета, до свидания: «Ротор» обыграл «Краснодар-2» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:50
В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрануСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области выявлены новые очаги бешенстваСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде УК-банкрот прячется от горожан, но деньги собираетСмотреть фотографии
14:49
Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церквиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 