







Свои предложения по корректировке Социального кодекса Волгоградской области сегодня озвучил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, пакет изменений, озвученных главой региона, учитывают интересы более 800 тысяч жителей. На оперативном совещании губернатор дал поручение своим заместителям и руководителям профильных комитетов просчитать и изыскать необходимые для этого средства в областном бюджете и внести предложения в областную думу для включения их в Социальный кодекс. Определен срок - неделя. Отметим, что предложения губернатора касаются дополнительной поддержке отдельных категорий жителей.













Для поддержки материнства и детства, молодых и многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями предлагается: в 2 раза - с 25 до 50 тысяч рублей - увеличить размер дополнительного единовременного пособия молодым семьям, родившим первого ребенка, вне зависимости от дохода семьи. Возраст женщины, дающим право на выплату, увеличен с 21 года до 24 лет.





Для поддержки семей с невысокими доходами (среднедушевой доход – ниже 1,5 прожиточного минимума), повышения качества их жизни вводится новая единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка — в размере 50 тысяч рублей при условии его рождения до достижения первым ребенком в семье возраста 3 лет.





Для поддержки семей, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества их жизни, принято решение о том, что бесплатный земельный участок, полученный такой семьей, теперь будет исключен из перечня имущества, учитываемого при назначении адресного социального пособия.





Принято решение об увеличении размеров личного подсобного хозяйства многодетных семей, которые дают право на сохранение адресного социального пособия.













Для поддержки людей старшего поколения предлагается увеличить предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг на дому бесплатно с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума.





Принято решение о двукратном снижении стоимости социальных проездных билетов на пригородном железнодорожном транспорте для всех жителей области, имеющих право на приобретение льготных социальных проездных билетов.





Для жителей Волгоградской области, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта, принято решение о повышении предельного среднедушевого дохода для предоставления им права на приобретение социальных проездных билетов на все виды транспорта — с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума.





Предлагается на время дачного периода – с 1 мая до 1 ноября – распространить право приобретения социальных проездных билетов на все виды транспорта на все категории жителей, пользующиеся поддержкой со стороны области, вне зависимости от их среднедушевого дохода.



