Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионником

Среди 100 крупнейших городов России, в которых эксперты изучили заработную плату, Волгоград оказался на 59 месте. В первом полугодии в среднем волгоградцы зарабатывали 31 тыс. 23 руб. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные сегодня РИА Новости, среди субъектов ЮФО самые высокие зарплаты в Краснодаре – 39 тыс. руб. и Ростове – чуть более 36 тыс. На третьем месте – Астрахань 33 тыс. 73 руб.

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России является давно известной проблемой, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть, реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза. Если обратиться к статистике самых крупных российских городов, то ситуация тут будет несколько лучше, чем в среднем по стране. Москва занимает пятую позицию, а самый «бедный» город-миллионник, Волгоград, расположился на 59 позиции. Кроме Волгограда еще один город из числа крупнейших (Воронеж) занимает место ниже пятидесятого, а все остальные города-миллионники расположились выше.

Помимо Москвы самыми зажиточными крупнейшими городами можно назвать Санкт-Петербург с соотношением средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора 2,44 и Красноярск (2,4), Казань (2,28), а также Екатеринбург (2,25), Уфа (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16). При этом у упомянутого выше Волгограда соотношение составляет 1,91. Таким образом, за исключением Москвы города-миллионники показали достаточно близкий результат по покупательной способности зарплат, разница составляет примерно 28% между лидерами и городами, занимающими последние места.

Стоит отметить, что ряд городов-миллионников достигают достаточно высоких мест не за счет высоких зарплат, а за счет низких цен. В частности, Омск занимает по соотношению зарплаты и цен хорошее 32-е место в рейтинге, при этом по уровню номинальной средней зарплаты данный город занимает 53-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 95 городов из представленных ста. Таким образом, из наиболее крупных городов Омск является одним из самых дешевых для жизни. Также относительно «дешевыми» крупными городами можно назвать: Кемерово, Саратов, Пензу, Оренбург, Липецк, Челябинск и Волгоград.

Напомним, по итогам первого полугодия Волгоградскую область по росту среднемесячной заработной платы обогнали Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и Крым.

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