Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должника





Пожилой житель Городищенского района предстанет перед судом за убийство своего должника незарегистрированным оружием, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 77-летний мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - убийство и незаконный оборот оружия. Сегодня объявлено о завершении расследования этого уголовного дела.

По данным следствия, в апреле этого года пенсионер встретился со своим знакомым, чтобы потребовать возврата долга в сумме 100 тысяч рублей. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 77-летний обвиняемый начал стрелять. Он достал пистолет и произвел из него несколько прицельных выстрелов в голову и туловище потерпевшего, сидевшего на водительском сидении автомобиля УАЗ. От полученных ранений 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования было установлено, что огнестрельное оружие обвиняемый приобрел в Москве в 80-х годах у неустановленных лиц и с тех пор незаконно хранил при себе.

На стадии расследования свою вину пенсионер признал частично.



