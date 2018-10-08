Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должника

Расследования 08.10.2018 12:23
2044 4
08.10.2018 12:23
Пожилой житель Городищенского района предстанет перед судом за убийство своего должника незарегистрированным оружием, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 77-летний мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - убийство и незаконный оборот оружия. Сегодня объявлено о завершении расследования этого уголовного дела.
По данным следствия, в апреле этого года пенсионер встретился со своим знакомым, чтобы потребовать возврата долга в сумме 100 тысяч рублей. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 77-летний обвиняемый начал стрелять. Он достал пистолет и произвел из него несколько прицельных выстрелов в голову и туловище потерпевшего, сидевшего на водительском сидении автомобиля УАЗ. От полученных ранений 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе расследования было установлено, что огнестрельное оружие обвиняемый приобрел в Москве в 80-х годах у неустановленных лиц и с тех пор незаконно хранил при себе.
На стадии расследования свою вину пенсионер признал частично.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2018 16:59
24591 4
29.09.2018 17:32
20511 0
02.10.2018 16:04
30211 16
Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской области08.10.2018 13:47
Расследования 08.10.2018 13:47
1064 Обсудить
Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огороде08.10.2018 09:39
Расследования 08.10.2018 09:39
1414 2 Обсудить
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»07.10.2018 16:59
Расследования 07.10.2018 16:59
24591 4 Обсудить
В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударом07.10.2018 11:52
Расследования 07.10.2018 11:52
3093 0 Обсудить
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
14433 4 Обсудить
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд05.10.2018 14:58
Расследования 05.10.2018 14:58
4991 7 Обсудить
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
14483 15 Обсудить
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию05.10.2018 12:30
Расследования 05.10.2018 12:30
3726 14 Обсудить
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
4526 23 Обсудить
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
29090 14 Обсудить
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3712 10 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9813 3 Обсудить
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогоном03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
2125 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
973 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитами03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5762 7 Обсудить
Реклама