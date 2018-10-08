Расследования

Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должника

Расследования 08.10.2018 12:23
2044 4
08.10.2018 12:23


Пожилой житель Городищенского района предстанет перед судом за убийство своего должника незарегистрированным оружием, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 77-летний мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - убийство и незаконный оборот оружия. Сегодня объявлено о завершении расследования этого уголовного дела.
По данным следствия, в апреле этого года пенсионер встретился со своим знакомым, чтобы потребовать возврата долга в сумме 100 тысяч рублей. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 77-летний обвиняемый начал стрелять. Он достал пистолет и произвел из него несколько прицельных выстрелов в голову и туловище потерпевшего, сидевшего на водительском сидении автомобиля УАЗ. От полученных ранений 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе расследования было установлено, что огнестрельное оружие обвиняемый приобрел в Москве в 80-х годах у неустановленных лиц и с тех пор незаконно хранил при себе.
На стадии расследования свою вину пенсионер признал частично.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
24591 4
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»
29.09.2018 17:32
20511 0
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу
02.10.2018 16:04
30211 16
Расследования
08.10.2018 13:47
Расследования 08.10.2018 13:47
1064 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.10.2018 09:39
Расследования 08.10.2018 09:39
1414 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.10.2018 16:59
Расследования 07.10.2018 16:59
24591 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.10.2018 11:52
Расследования 07.10.2018 11:52
3093 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
14433 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.10.2018 14:58
Расследования 05.10.2018 14:58
4991 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
14483 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.10.2018 12:30
Расследования 05.10.2018 12:30
3726 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
4526 23 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
29090 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3712 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9813 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
2125 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
973 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5762 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:30
Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погибСмотреть фотографии
15:25
Канализация разбушевалась: потоки фекалий отравляют жизнь жителям многоэтажки в Волгограде Смотреть фотографии
13:47
Обвиняемый в убийстве многодетной матери предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:21
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионникомСмотреть фотографии
13:15
Соцкодекс Волгоградской области предлагают скорректировать в пользу 800 тысяч гражданСмотреть фотографии
12:53
От нефти до текстиля и лекарств: Волгоградская область может обеспечить всем необходимым для жизниСмотреть фотографии
12:23
Нет денег - пуля в лоб: в Волгоградской области пенсионер расстрелял своего должникаСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде «надзиратель» за круглую сумму проследит за обустройством парка на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде заключенный сбежал из колонии-поселения и ограбил офисы микрозаймовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде никто не хочет получить полмиллиона рублей за расчистку «авгиевых конюшен» на островеСмотреть фотографии
10:53
На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернетСмотреть фотографии
10:50
На трассе Саратов-Волгоград три человека пострадали при опрокидывании машиныСмотреть фотографии
09:39
Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огородеСмотреть фотографии
09:05
Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо»Смотреть фотографии
20:15
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезонСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде все подъезды в многоэтажке перед приездом губернатора отдраили до блескаСмотреть фотографии
16:59
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов» Смотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Руководству Ростовской области предлагают брать пример с волгоградцев и перевести часыСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударомСмотреть фотографии
11:09
В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI векаСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде четверо детей отравились таблетками в торговом центреСмотреть фотографии
10:20
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школеСмотреть фотографии
09:51
В Дзержинском районе Волгограда на рассвете сожгли японскую легковушкуСмотреть фотографии
09:10
Волгоград встречает бабье лето с «жарой» до 22 градусовСмотреть фотографии
21:55
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюриСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Зона вылета, до свидания: «Ротор» обыграл «Краснодар-2» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:50
В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрануСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области выявлены новые очаги бешенстваСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде УК-банкрот прячется от горожан, но деньги собираетСмотреть фотографии
14:49
Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церквиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 