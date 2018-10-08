Происшествия

В Волгограде заключенный сбежал из колонии-поселения и ограбил офисы микрозаймов

Происшествия 08.10.2018 11:45
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08.10.2018 11:45


Осужденный Александр Соколов 1993 года рождения, совершивший в эти выходные побег с участка колонии-поселения ИК-19, разыскивается по подозрению в причастности к совершению в Волгограде разбойных нападений на офисы экспресс-кредитования. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, Соколов, совершив 6 октября этого года побег, в Красноармейском и Тракторозводском районах Волгограда под угрозой применения насилия открыто похитил денежные средства в офисах экспресс-кредитования.   
Приметы: славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волос светлый, стрижка короткая. Был одет: синие джинсы, темно синяя кофта с капюшоном, на груди слева знак фирмы "Найк", белая молния, капюшон внутри светлого цвета, на голове кепка.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Красноармейского отдела полиции - 62-40-20, Дежурная часть Тракторозаводского отдела полиции - 74-07-69, дежурная часть УФСИН России по Волгоградской области - 40-18-53.

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