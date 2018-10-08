Происшествия 08.10.2018 11:45
3276 4
08.10.2018 11:45
Осужденный Александр Соколов 1993 года рождения, совершивший в эти выходные побег с участка колонии-поселения ИК-19, разыскивается по подозрению в причастности к совершению в Волгограде разбойных нападений на офисы экспресс-кредитования. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, Соколов, совершив 6 октября этого года побег, в Красноармейском и Тракторозводском районах Волгограда под угрозой применения насилия открыто похитил денежные средства в офисах экспресс-кредитования.
Приметы: славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волос светлый, стрижка короткая. Был одет: синие джинсы, темно синяя кофта с капюшоном, на груди слева знак фирмы "Найк", белая молния, капюшон внутри светлого цвета, на голове кепка.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Красноармейского отдела полиции - 62-40-20, Дежурная часть Тракторозаводского отдела полиции - 74-07-69, дежурная часть УФСИН России по Волгоградской области - 40-18-53.
Реклама
Популярное по теме
04.10.2018 12:06
38585 15
26.09.2018 20:11
17678 139
08.09.2018 12:42
9124 0
На трассе Саратов-Волгоград три человека пострадали при опрокидывании машины08.10.2018 10:50
Происшествия 08.10.2018 10:50
3105 Обсудить
В Волгограде четверо детей отравились таблетками в торговом центре07.10.2018 11:01
Происшествия 07.10.2018 11:01
7219 0 Обсудить
В Волгограде 61-летний водитель устроил ДТП на «встречке»07.10.2018 10:03
Происшествия 07.10.2018 10:03
1357 0 Обсудить
В Дзержинском районе Волгограда на рассвете сожгли японскую легковушку07.10.2018 09:51
Происшествия 07.10.2018 09:51
1570 0 Обсудить
В Краснооктябрьском районе Волгограда 19-летний пешеход погиб под колесами авто05.10.2018 20:44
Происшествия 05.10.2018 20:44
11169 2 Обсудить
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый04.10.2018 12:06
Происшествия 04.10.2018 12:06
38585 15 Обсудить
В Волгоградской области задержали двоих преступников, находившихся в федеральном розыске04.10.2018 10:31
Происшествия 04.10.2018 10:31
4554 7 Обсудить
На трассе маршрутка «Волгоград-Урюпинск» столкнулась с легковушкой – один человек погиб02.10.2018 16:43
Происшествия 02.10.2018 16:43
4834 3 Обсудить
В Волгоградской области трое человек пострадали в ДТП с деревом02.10.2018 10:13
Происшествия 02.10.2018 10:13
1793 0 Обсудить
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки01.10.2018 13:02
Происшествия 01.10.2018 13:02
50202 31 Обсудить
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты01.10.2018 10:38
Происшествия 01.10.2018 10:38
982 0 Обсудить
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанина01.10.2018 08:19
Происшествия 01.10.2018 08:19
7221 29 Обсудить
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гараже30.09.2018 11:16
Происшествия 30.09.2018 11:16
2660 0 Обсудить
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТП29.09.2018 18:20
Происшествия 29.09.2018 18:20
2972 0 Обсудить
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенка29.09.2018 15:14
Происшествия 29.09.2018 15:14
3928 0 Обсудить
Реклама