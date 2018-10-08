Происшествия

На трассе Саратов-Волгоград три человека пострадали при опрокидывании машины

Происшествия 08.10.2018 10:50
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08.10.2018 10:50


Три человека пострадали в результате ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель японской машины марки "Hino", следующий из Саратова в Волгоград, не выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем "ВАЗ-11113" с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП с травмами доставлены в больницу оба водителя и 30-летний пассажир японской автомашины.

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