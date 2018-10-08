



Очередная попытка МБУ «ЖКХ Кировского района» найти подрядчика для ликвидации свалок на острове Сарпинский завершилась неудачей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, ни одной заявки на участие в электронном аукционе с начальной ценой контракта 465 тысяч рублей не поступило. Впервые закупка была объявлена в сентябре, но и тогда желающих очистить территорию острова от 800 с лишним кубометров мусора не нашлось. Согласно техническому заданию, потенциальный исполнитель должен иметь лицензию на сбор, транспортировку, утилизацию отходов, полученную до 1 июля 2017 года.





О том, что самый крупный речной остров Европы утопает в свалках, «Высота 102» сообщала неоднократно. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая выявила факт бездействия местной власти. По данным реестра, на острове числится 9 крупных свалок. В адрес администрации Волгограда было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. В результате было принято решение о выделении на указанные цели более 800 тысяч рублей.

Административно территория острова Сарпинского входит в состав Кировского района Волгограда. В 16 хуторах постоянно проживает около 800 человек, летом численность населения значительно увеличивается за счет дачных сообществ.



