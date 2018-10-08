На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернет

Телеком 08.10.2018 10:53 Реклама
146 0
08.10.2018 10:53
Разработчик приложения Speedtest, компания Ookla, объявила о результатах замеров скоростей мобильного интернета среди российских пользователей. В первом и втором кварталах 2018 года в Волгоградской области и по России самые высокие скорости скачивания данных в сети 4G показал МегаФон, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Ookla проанализировала более 7,9 млн замеров, сделанных абонентами крупнейших операторов России с 1,5 млн разных устройств. Только в Волгоградской области с апреля по июнь пользователями Speedtest было сделано свыше 44 тысяч замеров. МегаФон показал лучшие скорости по всей Волгоградской области, а также в двух крупнейших городах региона. При скачивании данных в сети 4G средняя скорость по области составила 23,04 Мбит/с, в Волгограде – 24,26 Мбит/с, в Волжском – 16,20 Мбит/с.
Ранее МегаФон уже назывался самым быстрым на мобильном рынке – Ookla присуждала оператору звание самой быстрой сети 4G по итогам 2017 года.
Добиваться таких результатов позволяет развитая инфраструктура связи. По данным Роскомнадзора, на конец первого полугодия 2018-го МегаФон лидирует среди операторов России как по числу базовых станций четвертого поколения (свыше 74 тысяч), так и общему количеству БС (более 209 тыс.).
«Развивая сеть, мы ориентируемся на меняющиеся потребности абонентов. Ежегодно интернет-трафик наших клиентов удваивается, и для его «прокачки» необходимы все большие скорости и емкость сети. Итоги исследований Ookla показывают, что наши клиенты имеют наиболее широкие возможности», — комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
Реклама
Популярное по теме
24.09.2018 08:28
991 0
03.10.2018 15:32
4478 0
10.09.2018 16:39
3417 0
Защита от киберугроз: «Ростелеком» предлагает уникальные технологии03.10.2018 15:32
«МегаФон» нашел новое решение для малого и среднего бизнеса03.10.2018 14:19
SenSat обещает жителям Волгоградской области технологический прорыв в доступности спутникового интернета01.10.2018 12:58
Инфраструктура «Мегафона» готова к цифровой трансформации Волгоградской области28.09.2018 13:05
В Волгограде проходит форсайт-сессия «Цифровая трансформация Волгоградской области» с участием бизнесменов, экспертов, представителей профильных региональных министерств и комитетов, которые констатируют: предстоит масштабная работа по изменению законодательства, инфраструктуры. Особое внимание спикеры...
Изменения «в ногу со временем»: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд27.09.2018 11:46
Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде27.09.2018 10:17
МегаФон выявил ТОП-3 мобильных сервисов для занятых людей25.09.2018 10:15
Олимпиада «Кибервызов» завершилась: лучшие едут в «Сириус»24.09.2018 12:25
Yota предложила пользователям по рублю за рекламу оператора в соцсетях24.09.2018 08:28
В мобильном приложении «Госуслуги» будут оплачивать с помощью Apple Pay20.09.2018 13:59
Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентами19.09.2018 13:34
«Ростелеком» обеспечит трансляцию открытых уроков для школьников16.09.2018 18:45
Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» — новое слово в электронном документообороте13.09.2018 10:31
Прямой трансляцией «Ростелекома» с избиркомов заинтересовалось более 85 тысяч пользователей10.09.2018 16:39
Плюс 1Тб ежемесячно: облака «Ростелекома» хватит на всё06.09.2018 14:58
Реклама