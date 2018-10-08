Телеком

На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернет

Телеком 08.10.2018 10:53 Реклама
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08.10.2018 10:53


Разработчик приложения Speedtest, компания Ookla, объявила о результатах замеров скоростей мобильного интернета среди российских пользователей. В первом и втором кварталах 2018 года в Волгоградской области и по России самые высокие скорости скачивания данных в сети 4G показал МегаФон, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Ookla проанализировала более 7,9 млн замеров, сделанных абонентами крупнейших операторов России с 1,5 млн разных устройств. Только в Волгоградской области с апреля по июнь пользователями Speedtest было сделано свыше 44 тысяч замеров. МегаФон показал лучшие скорости по всей Волгоградской области, а также в двух крупнейших городах региона. При скачивании данных в сети 4G средняя скорость по области составила 23,04 Мбит/с, в Волгограде – 24,26 Мбит/с, в Волжском – 16,20 Мбит/с.
Ранее МегаФон уже назывался самым быстрым на мобильном рынке – Ookla присуждала оператору звание самой быстрой сети 4G по итогам 2017 года.
Добиваться таких результатов позволяет развитая инфраструктура связи. По данным Роскомнадзора, на конец первого полугодия 2018-го МегаФон лидирует среди операторов России как по числу базовых станций четвертого поколения (свыше 74 тысяч), так и общему количеству БС (более 209 тыс.).
«Развивая сеть, мы ориентируемся на меняющиеся потребности абонентов. Ежегодно интернет-трафик наших клиентов удваивается, и для его «прокачки» необходимы все большие скорости и емкость сети. Итоги исследований Ookla показывают, что наши клиенты имеют наиболее широкие возможности», — комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.

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