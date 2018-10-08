Жители Волгограда в три раза чаще стали рефинансировать ипотечные кредиты в ВТБ





По итогам восьми месяцев 2018 года программа рефинансирования стала одной из самых востребованных среди ипотечных заемщиков ВТБ в Волгоградской области. На эти цели с начала года выдано жилищных кредитов на общую сумму свыше 400 млн рублей, что более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Всего за отчетный период банк выдал 1,8 тыс. ипотечных кредитов на 3 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем с января по август 2017 года. Около 30% от общего объема выдач, в равном соотношении, пришлось на специальную программу «Больше метров – меньше ставка» и рефинансирование.

Волгоградцы чаще всего покупают недвижимость на вторичном рынке: их доля в общем объеме приблизилась к 75%, а в новостройках держится на уровне 25%. В сравнении с 2017 годом, средняя сумма ипотечного кредита выросла на 13% до 1,7 млн рублей.

«В 2018 году клиенты ВТБ стали больше отдавать предпочтения квартирам эконом-класса - в качестве основного жилья или инвестирования. Особым спросом при выборе района пользуются – Ворошиловский, Советский и Дзержинский», — прокомментировала и.о. управляющего розничным бизнесом ВТБ в Волгоградской области Юлия Устюгова.

На данный момент ипотеку в ВТБ можно оформить по ставке от 6%, а рефинансировать – от 8,8%. Кроме того, можно воспользоваться программой «Победа над формальностями» и взять кредит по двум документам без подтверждения дохода.