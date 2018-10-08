Семинар с участием Яндекс, ВКонтакте и 1С-Битрикс пройдет в Волгограде

Экономика 08.10.2018 09:30 Реклама
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08.10.2018 09:30
Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов, расскажут, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса. Бесплатный семинар «Формула сайта: анатомия интернет-торговли» состоится 12 октября, сообщает ИА «Высота 102».
Представители бизнеса узнают:
• как поставить шах и мат конкурентам в один клик;
• как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;
• на чем сэкономить деньги и нервы;
• как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;
• какая реклама в интернете действительно работает;
• что делать интернет-магазину после введения 54-ФЗ;
• как узнать сокровенные желания клиентов с помощью CRM;
• истории успеха и многое другое.
Полную программу семинара можно найти на сайте мероприятия.
«Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, ВКонтакте, МойСклад, DHL, Координационный центр национального домена сети Интернет, Интерволга, Волма», — отмечают организаторы.
Семинар будет полезен для:
• руководителей компаний, владельцев бизнеса, развивающим продажи через интернет;
• специалистов по рекламе и маркетингу, заинтересованных в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;
• менеджеров по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.
«У меня уже все есть, идти на семинар нет смысла», — скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в 2 раза, — говорят в компании «Интерволга». — Однако, любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики – их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!».
Участие бесплатное, но из-за высокого спроса на мероприятия по IT-тематике в Волгограде необходимо зарезервировать место в зале.
Трансляции и видеозаписи не будет. До окончания регистрации осталось всего 2 дня.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «Интерволга»: (8442) 95-99-99, [email protected]
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