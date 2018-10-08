Жителя Волгограда отправили в колонию за наркоплантацию в огороде

Расследования 08.10.2018 09:39
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08.10.2018 09:39
К 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима приговорен житель Краснооктябрьского района Волгограда, который выращивал в своем огороде коноплю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в июле этого года районный суд за культивирование наркосодержащих растений и их хранение приговорил волгоградца к 4 годам тюрьмы, но в ходе рассмотрения его жалобы областной суд посчитал возможным наказание снизить.
По материалам дела, мужчина высадил в огороде домовладения 653 куста конопли. За растениями он тщательно ухаживал: поливал, рыхлил и удобрял. Более 700 граммов наркосодержащего растения были обнаружены при обыске в сарае на территории домовладения. Однако осужденный утверждал, что за огородом он не ухаживал с 2012 года, а земельный участок зарос травой. И коноплю в сарае не сушил. Мужчина утверждал, что его оговорила соседка, с которой у него сложились неприязненные отношения из-за указанного земельного участка.
Суд учел, что мужчина не имеет судимости, не состоит на учете у нарколога, воспитывает малолетнего сына.
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