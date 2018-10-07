Общество

Руководству Ростовской области предлагают брать пример с волгоградцев и перевести часы

Общество 07.10.2018 13:44
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07.10.2018 13:44


Равнение на Волгоград. С такой петицией выступили жители Ростовской области в соцсетях, в которой предлагают последовать примеру соседней с ними Волгоградской области и перевести время в регионе на летний режим. Как сообщает ИА «Высота 102»,  основанием они считают ранний заход солнца, перерасход электроэнергии, что «очень неудобно простым гражданам».
Напомним, волгоградцы переведут часы ровно через две недели, 28 октября. Поводом для этого стали многочисленные обращения граждан: на выборах 18 марта 2018 года 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону (московское время плюс 1 час). Это решение жителей региона поддержала Госдума и Совет Федерации.
Фото сайта волгоградской облдумы.

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