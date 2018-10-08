Экономика 08.10.2018 12:53
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08.10.2018 12:53
Среди 49 регионов России, в которых проходило исследование по такому показателю, как инвестиционная активность, Волгоградская область заняла 35-е место. Как передает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщает «Инвест-Форсайт». В основе - сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, которые оценивались по таким показателям, как ввод в эксплуатацию проекта; выделение для проекта финансирования, кредита; подписание соглашений о проекте или намерениях и др.
В первой пятерке - Липецкая область, Приморский и Алтайский края, Сахалинская область, республика Татарстан.
Среди регионов ЮФО, кроме Волгоградской, в список попали Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Севастополь.
Напомним, в волгоградском регионе реализуется 42 инвестиционных проекта с общим объем инвестиций порядка 610,3 млрд рублей и созданием более 19 тысяч рабочих мест. Помимо крупнейших - горно-обогатительного комбината в Котельниково, ООО "Камышинский текстиль" с объемом инвестиций 5 млрд рублей, центра лекарственных средств - общий объем инвестиций 0,9 млрд рублей, в списке такие проекты, как АО "Волга-ФЭСТ" по изготовлению сортового и фасонного проката, "Фроловский электросталеплавильный завод ", комплекс по производству дизельного топлива по стандарту ЕВРО-5, комплексы для круглогодичного производства овощей в Волжском и Райгороде, объекты нефтедобычи на Авиловском месторождении, расширение свиноводческого комплекса с законченным производственным циклом в пос. Самофаловка Городищенского района и птицекомплекса "Волгоградский бройлер", строительство предприятия по переработке кукурузы в Алексеевском районе, производство других остронеобходимых для России продуктов, импортируемых большей частью из-за рубежа и другие проекты.
Подробности - https://www.if24.ru/investaktivnost-region-sentyabr/
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