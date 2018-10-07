В Волгограде 61-летний водитель устроил ДТП на «встречке»





Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 61-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь по проспекту Университетскому в сторону поселка Гули Королевой, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2107, который двигался навстречу.

В результате ДТП пострадал виновник аварии, его 55-летняя пассажирка, а также 52-летняя пассажирка «семерки». Все с травмами были госпитализированы в больницу.



