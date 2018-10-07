Происшествия 07.10.2018 09:51
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07.10.2018 09:51
Сегодня около 5 утра в Дзержинском районе Волгограда вспыхнул автомобиль «Toyota Avensis». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, машина была припаркована возле дома №38 по улице Шекснинской. Огнем были охвачены все четыре колеса автомобиля. По предварительной версии, иномарку подожгли неизвестные.
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