Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда на рассвете сожгли японскую легковушку

Происшествия 07.10.2018 09:51
302 0
07.10.2018 09:51


Сегодня около 5 утра в Дзержинском районе Волгограда вспыхнул автомобиль «Toyota Avensis». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, машина была припаркована возле дома №38 по улице Шекснинской. Огнем были охвачены все четыре колеса автомобиля. По предварительной версии, иномарку подожгли неизвестные.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый
04.10.2018 12:06
37365 15
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
17447 139
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
9050 0
Происшествия
07.10.2018 11:01
Происшествия 07.10.2018 11:01
160 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2018 10:03
Происшествия 07.10.2018 10:03
340 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.10.2018 20:44
Происшествия 05.10.2018 20:44
10509 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.10.2018 12:06
Происшествия 04.10.2018 12:06
37365 15 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.10.2018 10:31
Происшествия 04.10.2018 10:31
4464 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.10.2018 16:43
Происшествия 02.10.2018 16:43
4773 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.10.2018 10:13
Происшествия 02.10.2018 10:13
1755 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.10.2018 13:02
Происшествия 01.10.2018 13:02
50027 31 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.10.2018 10:38
Происшествия 01.10.2018 10:38
960 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.10.2018 08:19
Происшествия 01.10.2018 08:19
7168 29 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.09.2018 11:16
Происшествия 30.09.2018 11:16
2625 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 18:20
Происшествия 29.09.2018 18:20
2957 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 15:14
Происшествия 29.09.2018 15:14
3896 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 10:37
Происшествия 29.09.2018 10:37
2398 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 09:54
Происшествия 29.09.2018 09:54
3320 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:09
В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI векаСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде четверо детей отравились таблетками в торговом центреСмотреть фотографии
10:20
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде 61-летний водитель устроил ДТП на «встречке»Смотреть фотографии
09:51
В Дзержинском районе Волгограда на рассвете сожгли японскую легковушкуСмотреть фотографии
09:10
Волгоград встречает бабье лето с «жарой» до 22 градусовСмотреть фотографии
21:55
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюриСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Зона вылета, до свидания: «Ротор» обыграл «Краснодар-2» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:50
В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрануСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области выявлены новые очаги бешенстваСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде УК-банкрот прячется от горожан, но деньги собираетСмотреть фотографии
14:49
Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церквиСмотреть фотографии
11:42
Десять тысяч волгоградцев на субботнике убрали мусор и высадили деревьяСмотреть фотографии
11:34
Новоиспеченные курсанты Волгоградской академии МВД поклялись бороться с преступностьюСмотреть фотографии
09:51
Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплатаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде две строительные фирмы хотят отлучить от капремонта за страдания жильцовСмотреть фотографии
20:44
В Краснооктябрьском районе Волгограда 19-летний пешеход погиб под колесами автоСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав Cмотреть видео
16:46
Чиновники назвали ТОП-5 причин аварий на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
14:35
Уклонист из Волжского получил штраф за 6 лет "беготни" от военкомаСмотреть фотографии
14:17
В Астраханской области туристы из Подмосковья устроили погоню за зайцем на квадроциклеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимациюСмотреть фотографии
12:21
Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в лесаСмотреть фотографии
10:05
Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии Смотреть фотографии
10:04
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главуСмотреть фотографии
10:03
Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 