Волгоград встречает бабье лето с «жарой» до 22 градусов

Ближайшие дни должны порадовать Волгоград солнечной погодой, по которой горожане уже успели соскучиться. Те, кто успел достать из шкафов и надеть теплые куртки, Волгоградский гидрометцентр советует пока убрать их обратно – новая неделя обещает стать очень теплой, местами даже жаркой, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня и в ближайшие пару дней днем температура воздуха прогреется до 20 градусов. Ветерок если и будет, то южный – подвоха от него ждать не стоит. Самый жаркий день, как прогнозирует ВЦГМС, придется на вторник, когда столбик уличного термометра поднимется до 22 градусов.



