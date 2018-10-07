«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри





Юбилейный десятый конкурс красоты, который состоялся сегодня в волгоградской Академии МВД, по традиции собрал полный зал. Поболеть за участниц пришли сокурсники, друзья, родители и, конечно же, начальство. Выступления участниц вызвало восторг у зрителей: девушки танцевали зажигательный канкан, демонстрировали гимнастические трюки, жонглировали шашками, горящими факелами, и в образе настоящих леди дефилировали в вечерних платьях. А Виктория Смольянинова, которая и завоевала титул «Мисс Академия-2018» шокировала члена жюри, достав из ее сумки… живого кролика. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».