«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
Общество 06.10.2018 21:55
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06.10.2018 21:55
Юбилейный десятый конкурс красоты, который состоялся сегодня в волгоградской Академии МВД, по традиции собрал полный зал. Поболеть за участниц пришли сокурсники, друзья, родители и, конечно же, начальство. Выступления участниц вызвало восторг у зрителей: девушки танцевали зажигательный канкан, демонстрировали гимнастические трюки, жонглировали шашками, горящими факелами, и в образе настоящих леди дефилировали в вечерних платьях. А Виктория Смольянинова, которая и завоевала титул «Мисс Академия-2018» шокировала члена жюри, достав из ее сумки… живого кролика. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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