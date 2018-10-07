В Волгоградской области природоохранная прокуратура направила в суд иски о ликвидации более 100 свалок
Экология 07.10.2018 13:17
395 0
07.10.2018 13:17
Бездействие органов местного самоуправления в части ликвидации несанкционированных свалок вынудило Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратиться в суд с несколькими исковыми заявлениями, сообщает ИА «Высота 102». Дело в том, что еще в апреле этого года были выявлены более 112 несанкционированных свалок на территории Центрального, Ворошиловского, Кировского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Советского районов Волгограда, а также Городищенского района Волгоградской области. Однако за прошедшие месяцы власть на местах не предприняла никаких мер по расчистке и благоустройству замусоренных территорий.
Реклама
Популярное по теме
11.09.2018 10:20
7823 10
11.09.2018 14:55
2840 4
07.09.2018 13:31
5581 9
Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалок04.10.2018 08:25
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский сад30.09.2018 17:16
В Волгоградской области районные тепловые сети сливали в пруд неочищенные стоки26.09.2018 17:36
Опасный мусор: В Волгоградской области за пожар на свалке компанию оштрафовали на четверть миллиона26.09.2018 15:59
Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратников26.09.2018 11:15
С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублей24.09.2018 16:33
Овраги и балки на севере Волгограда очистят от мусора23.09.2018 09:35
В Волгоградской области студенты покоряют "мусорную волну"22.09.2018 10:33
В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТС21.09.2018 11:21
Нарушения в деятельности МУП "Берегоукрепление" выявили сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, установлено,...
Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей России20.09.2018 16:27
Ищут пожарные, ищет полиция: Хозяин свалки на ерике в Волго-Ахтубинской пойме так и не обнаружился17.09.2018 18:01
В Волгоградской области к 2030 году полностью ликвидируют свалки17.09.2018 15:54
Под Волгоградом мусорки подобрались к ерику с лилиями16.09.2018 09:18
В Волгограде "Концессии водоснабжения" оштрафовали за сброс сточных вод в природные балки13.09.2018 17:21
Уничтожители деревьев у шоссе Авиаторов в Волгограде станут фигурантами уголовного дела13.09.2018 14:18
Реклама