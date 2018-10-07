Экология

В Волгоградской области природоохранная прокуратура направила в суд иски о ликвидации более 100 свалок

Экология 07.10.2018 13:17
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07.10.2018 13:17



Бездействие органов местного самоуправления в части ликвидации несанкционированных свалок вынудило Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратиться в суд с несколькими исковыми заявлениями, сообщает ИА «Высота 102». Дело в том, что еще в апреле этого года были выявлены более 112 несанкционированных свалок на территории Центрального, Ворошиловского, Кировского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Советского районов Волгограда, а также Городищенского района Волгоградской области. Однако за прошедшие месяцы власть на местах не предприняла никаких мер по расчистке и благоустройству замусоренных территорий.

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