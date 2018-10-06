Спорт

«Ротор» выиграл домашний матч на «Волгоград Арене»

Спорт 06.10.2018 17:54
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06.10.2018 17:54




Со счетом 1: 0 завершился сегодня матч 15-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ  между волгоградским «Ротором» и «Краснодаром-2», сообщает ИА «Высота 102». Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена». На протяжении всего матча преимущество владения мячом было за «Ротором», однако единственный гол был забит лишь во втором тайме. Автором мяча стал Олег Николаев. Сегодняшняя победа позволит волгоградской команде подняться на 15-е место в турнирной таблице и покинуть зону вылета.
На ВИП-трибуне за игрой наблюдали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители региональных управлений силовых структур, представители местных органов законодательной и исполнительной власти.

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