В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрану

Общество 06.10.2018 16:50
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06.10.2018 16:50
Свой охранник, который каждый час будет патрулировать территорию, в скором времени появится в парке героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда» объявило электронный аукцион на оказание услуг по физической охране объекта озеленения «Парк героев-летчиков» первая очередь.
В документах отмечается, что охраняться будет территория в 3,67 га, на которой находятся малые архитектурные формы (урны и лавочки), линия уличного освещения, детская игровая площадка, архитектурная форма «Солнечные часы», поливочный водопровод и зеленые насаждения.
Контракт на оказание услуг по охране парка муниципальное предприятие готово заключить на срок до конца года.
Напомним, что работы по реконструкции первой очереди парка после двух лет простоя начались в июле этого года. Проект был разработан еще в 2016 году, была отобрана компания для выполнения работ по обновлению зоны, однако из-за юридических разногласий с подрядной организацией контракт не был заключен. Тогда сообщалось, что первая очередь парковой зоны предусматривает работы по устройству линий уличного освещения и укладке тротуарной плитки, резинового покрытия для детской площадки, установке лавочек и урн. Сообщалось, что специалисты уложат брусчатку и плитку со светодиодной подсветкой. В ночное время тротуарная дорожка будет напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов - ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков. Всего площадь обновленной пешеходной зоны парка составит 11 тысяч квадратных метров.
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