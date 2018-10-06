В Волгоградской области выявлены новые очаги бешенства





Сразу на нескольких территориях в Волгоградской области установлен карантин из-за бешенства животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы областного комитета ветеринарии, мероприятия по ликвидации этого опасного инфекционного заболевания проводятся в станице Качалинской и селе Александровка Иловлинского района, в микрорайоне Заречный города Фролово, в Кировском сельском поселении Светлоярского района, на территории Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района и в селе Солодча Ольховского района.

По условиям карантина, на этих территориях запрещен вывоз собак и кошек за пределы неблагополучных населенных пунктов, проведения выставок животных и торговля ими, отлов диких животных. Ограничительные мероприятия вводятся на два месяца с момента выявления последнего случая заболевания.

В Волгоградской области за 8 месяцев 2018 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 5203 человека. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 8 месяцев на территории региона зарегистрировано 149 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных.

Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.



