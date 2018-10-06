Десять тысяч волгоградцев на субботнике убрали мусор и высадили деревья





Сегодня во всех районах Волгограда проходит общегородской день чистоты и благоустройства. В Центральном районе он начался с работ по высадке 350 деревьев и кустарников на смотровой площадке под мостом через Волгу. Вместе с горожанами участие в субботнике принял глава Волгограда Виталий Лихачев, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Участок под мостом через Волгу, ставший популярным местом отдыха горожан, украсили еще свыше 350 саженцев жимолости, миндаля, рябины и клена. Деревья для посадки предоставило муниципальное предприятие «Горпитомник». Ранее специалисты установили здесь парковые скамейки и высадили порядка 300 кленов и спиреи, которые благодаря постоянному уходу в весенне-летний период хорошо адаптировались.

Субботник проходит во всех районах Волгограда - на уборку городских территорий, парков, скверов и дворов вышли около 10 тысяч волгоградцев. Только в Ворошиловском районе его участниками стали более тысячи человек. Они привели в порядок территорию вдоль трамвайных путей на ул. Буханцева, а также склон поймы реки Царицы от трамвайного кольца до «Волжских парусов» и другие участки.

Жители Краснооктябрьского района собрали случайный мусор в парках им. Гагарина и нижнего пос. Баррикады, на территории мемориального комплекса «Остров Людникова» и убрали несанкционированную свалку на территории между МКД по ул. Штеменко, 30 и частным домовладением. В Кировском районе горожане очистили от случайного мусора набережную им. Высоцкого, командный пункт по ул. Южнобережной и территорию у ДК Кирова, в Тракторозаводском - парк «Пионерский», ул. Богомольца, участок вдоль трамвайной линии от ост. «Хлебозавод» до «Автоцентра» и другие общественные территории.

В Советском районе на городские улицы сегодня вышли 4,5 тысячи человек. Сотрудники управляющих компаний, районных администрации и МБУ ЖКХ, МУП «Метроэлектротранс», предприятий и коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений привели в порядок подведомственные территории. Кроме того, жители Советского, Тракторозаводского и Дзержинского районов высадили свыше тысячи саженцев.



