Общество 06.10.2018 11:34
143 0
06.10.2018 11:34
Сегодня на главной высоте России – Мамаевом кургане - на верность Российской Федерации и ее народу присягнул 281 курсант - первокурсник Волгоградской академии МВД и 276 слушателей получили специальные звания среднего начальствующего состава – «младший лейтенант полиции». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, церемония открылась под звуки оркестра и внесения Государственного Флага Российской Федерации. Произнося слова клятвы, полицейские пообещали с честью выполнять свой служебный долг и, не щадя сил, бороться с преступностью. В торжественной церемонии приведения к присяге приняли участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых полицейских.
Главный полицейский региона Александр Кравченко поздравил присутствующих с принятием присяги, пожелав им с честью исполнять служебные обязанности, быть примером для своих коллег и с гордостью нести звание сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. По уже сложившейся традиции с напутственным словом и благословлением к сотрудникам полиции обратился отец Георгий - настоятель храма всех Святых на Мамаевом кургане, член Общественного Совета при Главном Управлении. После торжественной церемонии вместе с будущими полицейскими-кадетами полицейских классов, ветеранами и руководством главка курсанты возложили цветы к Вечному огню в пантеоне Славы.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
37403 6
07.09.2018 16:09
39387 13
08.09.2018 20:23
23327 0
Десять тысяч волгоградцев на субботнике убрали мусор и высадили деревья06.10.2018 11:42
Жители Волгоградской области платят за газ больше остальных в России06.10.2018 11:38
В Волгограде две строительные фирмы хотят отлучить от капремонта за страдания жильцов06.10.2018 09:23
Чиновники назвали ТОП-5 причин аварий на дорогах Волгоградской области05.10.2018 16:46
Уклонист из Волжского получил штраф за 6 лет "беготни" от военкома05.10.2018 14:35
На круглую сумму: в Волгограде УК заплатит крупный штраф за 17-часовое отсутствие горячей воды в жилом доме05.10.2018 12:42
Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе05.10.2018 10:03
В Волгоградской области 14 мужчин перешагнули 100-летний рубеж04.10.2018 16:38
В Волгограде разрешили подтопку детских садов и больниц04.10.2018 16:20
В Волгограде пассажирские теплоходы переходят на осеннее расписание04.10.2018 13:52
Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться04.10.2018 13:13
Омбудсмен по правам человека в России обсуждает в Волгограде последствия реформы здравоохранения04.10.2018 13:04
В Волгограде госучреждение потратит миллионы за аренду кабинетов в премьер-офисе04.10.2018 11:48
Ликбез для доверчивых: Волгоградцы все чаще «отдаются» в руки мошенников и остаются без денег04.10.2018 11:02
Семье погорельцев из Волгограда чиновники предложили пойти в церковь за помощью04.10.2018 10:21
Реклама