



Сегодня на главной высоте России – Мамаевом кургане - на верность Российской Федерации и ее народу присягнул 281 курсант - первокурсник Волгоградской академии МВД и 276 слушателей получили специальные звания среднего начальствующего состава – «младший лейтенант полиции». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, церемония открылась под звуки оркестра и внесения Государственного Флага Российской Федерации. Произнося слова клятвы, полицейские пообещали с честью выполнять свой служебный долг и, не щадя сил, бороться с преступностью. В торжественной церемонии приведения к присяге приняли участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых полицейских.

Главный полицейский региона Александр Кравченко поздравил присутствующих с принятием присяги, пожелав им с честью исполнять служебные обязанности, быть примером для своих коллег и с гордостью нести звание сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. По уже сложившейся традиции с напутственным словом и благословлением к сотрудникам полиции обратился отец Георгий - настоятель храма всех Святых на Мамаевом кургане, член Общественного Совета при Главном Управлении. После торжественной церемонии вместе с будущими полицейскими-кадетами полицейских классов, ветеранами и руководством главка курсанты возложили цветы к Вечному огню в пантеоне Славы.



