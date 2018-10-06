Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплата





По данным Волгоградстата, средняя зарплата волгоградских педагогов за январь-июнь 2018 года выросла и составила 31,6 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", ко Дню учителя Волгоградстат нарисовал общий портрет среднестатистического учителя. В основном это преподаватели в возрасте 45-49 лет (18%), молодежи до 25 лет - менее 5%. Каждый пятый учитель – женщина старше трудоспособного возраста. Общее количество учителей составило около 18 тыс. человек. Самая распространенная специальность среди преподавателей в школах – учителя начальных классов (28,9% от общего числа учителей), русского языка и литературы (12,2%), иностранных языков (10,9%, из них 8,5% - английского языка) и математики (9,3%). Высшее образование имеют 87% учителей (в том числе педагогическое образование – 85%). Среди преподавателей, имеющих высшее образование, - 3 доктора наук (учителя русского языка и литературы, математики и английского языка) и 119 кандидатов наук. Высшую категорию имеют 26% учителей, первую – 34%. Об опытности волгоградский педагогов говорит тот факт, что большинство из них имеют педагогический стаж работы 20 лет и более.







