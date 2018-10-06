Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплата

Аналитика 06.10.2018 09:51
3180 0
06.10.2018 09:51
По данным Волгоградстата, средняя зарплата волгоградских педагогов за январь-июнь 2018 года выросла и составила 31,6 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", ко Дню учителя Волгоградстат нарисовал общий портрет среднестатистического учителя. В основном это преподаватели в возрасте 45-49 лет (18%), молодежи до 25 лет - менее 5%. Каждый пятый учитель – женщина старше трудоспособного возраста. Общее количество учителей составило около 18 тыс. человек. Самая распространенная специальность среди преподавателей в школах – учителя начальных классов (28,9% от общего числа учителей), русского языка и литературы (12,2%), иностранных языков (10,9%, из них 8,5% - английского языка) и математики (9,3%). Высшее образование имеют 87% учителей (в том числе педагогическое образование – 85%). Среди преподавателей, имеющих высшее образование, - 3 доктора наук (учителя русского языка и литературы, математики и английского языка) и 119 кандидатов наук. Высшую категорию имеют 26% учителей, первую – 34%. Об опытности волгоградский педагогов говорит тот факт, что большинство из них имеют педагогический стаж работы 20 лет и более.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2018 20:02
30147 10
16.09.2018 16:48
28107 42
27.09.2018 20:01
29345 0
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав05.10.2018 20:15
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал тело04.10.2018 20:03
Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской области04.10.2018 09:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам03.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мало заметен прогресс в состоянии подъездных путей к школам02.10.2018 20:08
Волгоградстат отчитался о полной ликвидации очередей в дома-интернаты02.10.2018 17:48
В Волгоградской области 60-летних женщин почти в два раза больше, чем мужчин02.10.2018 15:27
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи01.10.2018 20:01
В Волгоградской области снижается рождаемость30.09.2018 11:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов28.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией27.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ»26.09.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкрот25.09.2018 20:08
Каждый житель Волгоградской области в среднем тратит на еду около 5 тысяч рублей в месяц25.09.2018 16:15
«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде24.09.2018 20:02
Реклама