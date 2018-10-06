Происшествия

В Краснооктябрьском районе Волгограда 19-летний пешеход погиб под колесами авто

Происшествия 05.10.2018 20:44
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05.10.2018 20:44

 
Около 19.30 в Краснооктябрьском районе Волгограда неподалеку от остановки "Ул.Ватутина" молодой человек погиб под колесами легковушки. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, 19-летний парень перебегал дорогу вне пешеходного перехода напротив дома №152 по улице Еременко. От полученных травм пешеход скончался на месте
Фото:"Жесть Волгограда".

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