Общество

Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церкви

Общество 06.10.2018 14:49
488 0
06.10.2018 14:49


Православный приход храма Святителя Николая Чудотворца Советского района Волгограда Волгоградской епархии РПЦ получил право собственности на нежилое здание - храм св. Николая Чудотворца. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области по иску религиозной организации.
По материалам дела, храм Святителя Николая Чудотворца был построен в 2011 году в микрорайоне 201 Советского района на улице Туркменской. Здание площадью 516,1 кв.м. возводило ООО "Трансстрой-Волга". Согласно заключению специалистов, здание храма и часовня построены с соблюдением всех градостроительных и строительных норм и правил, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Объект возведен в границах площади, разрешенной к строительству.
По информации Волгоградской епархии, современный храм Святителя Николая Чудотворца стоит неподалеку от исторического местоположения, как и многие восстановленные храмы города. Старый храм был построен в 1903 году в селе Новоникольском (микрорайон Нижняя Ельшанка) на средства местных жителей и многие годы объединял прихожан со всех окрестных хуторов. Он располагался на территории современной макаронной фабрики, в нескольких метрах от типографии. В 1938 году с храма сняли купола, переделали крышу и там размещалась общественно-политическая оборонная организация ОСОАВИАХИМ. По воспоминаниям очевидцев-старожилов, здание простояло всю войну, а в 1946 его снесли при строительстве макаронной фабрики. По другой версии, Никольский храм был разрушен в войну прямым попаданием немецкого снаряда.
Службы в воссозданном храме начали совершаться с 2012 года. 
Фото Волгоградской епархии

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
37418 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
39411 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
23343 0
Общество
06.10.2018 16:50
Общество 06.10.2018 16:50
535 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 15:35
Общество 06.10.2018 15:35
839 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 14:50
Общество 06.10.2018 14:50
4496 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:42
Общество 06.10.2018 11:42
1419 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:38
Общество 06.10.2018 11:38
2742 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 11:34
Общество 06.10.2018 11:34
643 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.10.2018 09:23
Общество 06.10.2018 09:23
1066 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2018 16:46
Общество 05.10.2018 16:46
2933 12 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2018 14:35
Общество 05.10.2018 14:35
1810 14 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2018 12:42
Общество 05.10.2018 12:42
1451 12 Обсудить

0
Далее
Общество
05.10.2018 10:03
Общество 05.10.2018 10:03
5333 14 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2018 16:38
Общество 04.10.2018 16:38
2491 25 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2018 16:20
Общество 04.10.2018 16:20
4404 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2018 13:52
Общество 04.10.2018 13:52
1200 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.10.2018 13:13
Общество 04.10.2018 13:13
1399 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:54
«Ротор» выиграл домашний матч на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:50
В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрануСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области выявлены новые очаги бешенстваСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде УК-банкрот прячется от горожан, но деньги собираетСмотреть фотографии
14:49
Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церквиСмотреть фотографии
11:42
Десять тысяч волгоградцев на субботнике убрали мусор и высадили деревьяСмотреть фотографии
11:34
Новоиспеченные курсанты Волгоградской академии МВД поклялись бороться с преступностьюСмотреть фотографии
09:51
Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплатаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде две строительные фирмы хотят отлучить от капремонта за страдания жильцовСмотреть фотографии
20:44
В Краснооктябрьском районе Волгограда 19-летний пешеход погиб под колесами автоСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав Cмотреть видео
16:46
Чиновники назвали ТОП-5 причин аварий на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
14:35
Уклонист из Волжского получил штраф за 6 лет "беготни" от военкомаСмотреть фотографии
14:17
В Астраханской области туристы из Подмосковья устроили погоню за зайцем на квадроциклеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимациюСмотреть фотографии
12:21
Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в лесаСмотреть фотографии
10:05
Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии Смотреть фотографии
10:04
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главуСмотреть фотографии
10:03
Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмыСмотреть фотографии
09:42
Химики АО «КАУСТИК» успешно представили заводской спорт Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:25
Волгоградский «Ротор» назвали командой-призракомСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал телоCмотреть видео
16:38
В Волгоградской области 14 мужчин перешагнули 100-летний рубежСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде разрешили подтопку детских садов и больницСмотреть фотографии
15:17
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 