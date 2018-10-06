Храм в Советском районе Волгограда признали собственностью церкви

Общество 06.10.2018 14:49
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06.10.2018 14:49
Православный приход храма Святителя Николая Чудотворца Советского района Волгограда Волгоградской епархии РПЦ получил право собственности на нежилое здание - храм св. Николая Чудотворца. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области по иску религиозной организации.
По материалам дела, храм Святителя Николая Чудотворца был построен в 2011 году в микрорайоне 201 Советского района на улице Туркменской. Здание площадью 516,1 кв.м. возводило ООО "Трансстрой-Волга". Согласно заключению специалистов, здание храма и часовня построены с соблюдением всех градостроительных и строительных норм и правил, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Объект возведен в границах площади, разрешенной к строительству.
По информации Волгоградской епархии, современный храм Святителя Николая Чудотворца стоит неподалеку от исторического местоположения, как и многие восстановленные храмы города. Старый храм был построен в 1903 году в селе Новоникольском (микрорайон Нижняя Ельшанка) на средства местных жителей и многие годы объединял прихожан со всех окрестных хуторов. Он располагался на территории современной макаронной фабрики, в нескольких метрах от типографии. В 1938 году с храма сняли купола, переделали крышу и там размещалась общественно-политическая оборонная организация ОСОАВИАХИМ. По воспоминаниям очевидцев-старожилов, здание простояло всю войну, а в 1946 его снесли при строительстве макаронной фабрики. По другой версии, Никольский храм был разрушен в войну прямым попаданием немецкого снаряда.
Службы в воссозданном храме начали совершаться с 2012 года.
Фото Волгоградской епархии
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