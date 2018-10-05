Общество 05.10.2018 16:46
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05.10.2018 16:46
Почти 50% всех ДТП, произошедших в Волгоградской области с начала года, случились из-за неудовлетворительного состояния дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные администрации региона, на втором месте – автоаварии на перекрестках, когда водители спешат проскочить на мигающий сигнал светофора (13% от общего количества ДТП). Чуть меньше, 10% всех аварий, происходят из-за того, что пешеходы игнорируют правила дорожного движения. Примерно такой же процент аварий с участием безлошадных граждан, которых сбивают на пешеходных переходах. Водители автобусов мелькают в сводках ДТП, как виновники аварий, в 5% случаев.
Для борьбы с печальной статистикой ДТП, по версии чиновников, нужно больше строить четырехполосных дорог, надземных пешеходных переходов, освещать «зебры», устранять противоречия между дорожными знаками и разметкой.
По данным сайта ГИБДД.рф, за восемь месяцев 2018 года в Волгоградской области произошло свыше 1400 ДТП, в которых погибло 165 человек, ранения получили порядка 1900 человек.
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