«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»

Расследования 07.10.2018 16:59
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07.10.2018 16:59
«Высота 102» продолжает отслеживать ситуацию с вырубкой леса на Сарпинском – самом большом в Европе речном острове, который является частью Волгограда. Предыдущий репортаж вызвал резонанс не только среди рядовых волгоградцев. Ситуацией заинтересовались экологи и общественники, которые побывали на местах вырубленного леса и сделали предварительные выводы – вырубленный лес был здоров. Кто разрешил вырубать посадки под видом санитарных мероприятий и защиты от пожара, почему в истории с вывозом леса фигурируют одни и те же люди и один и тот же транспорт и какого продолжения следует ожидать после вмешательства компетентных органов? Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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